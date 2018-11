Schwimmen: Rothbauer über 100 m Brust mit Rekord zum WM-A-Limit

Graz (APA) - Christopher Rothbauer hat am Freitag bei den Staatsmeisterschaften im Schwimmen in Graz mit Rekord das A-Limit über 100 m Brust für die Kurzbahn-WM in China erbracht. Der SVS-Athlet steigerte im Finale seine Bestmarke aus dem Vorlauf (57,87) ein weiteres Mal auf 57,69 Sekunden. Die WM-A-Norm erfüllte auch Heiko Gigler über 50 m Freistil (21,69).

Sascha Subarsky schaffte über 100 m Delfin (51,95) das WM-B-Limit. Luca Mladenovic (100 m Brust 1:05,96/Jugendrekord), Moritz Baumgartner (200 m Rücken 2:11,18/Jugendrekord), Marlene Kahler (400 m Kraul 4:04,80/Juniorenrekord) und Lena Grabowski (200 m Rücken 2:09,65/Juniorenrekord) bestätigten ihre WM-Limits.

Final-Sieger der Kurzbahn-Schwimm-ÖM in Graz vom Freitag:

50 m Kraul: Lena Kreundl (ASV Linz) 24,98 und Heiko Gigler (SV FK Spittal) 21,69 (WM-A-Limit)

100 m Brust: Cornelia Pammer (1. USC Traun) 1:06,89 (WM-B-Limit) und Christopher Rothbauer (SVS-Schwimmen) 57,69 (ÖR und WM-A-Limit)

200 m Rücken: Lena Grabowski (SU Neusiedl) 2:10,06 (WM-B-Limit) und Bernhard Reitshammer (ASV Linz) 1:54,15 (WM-B-Limit)

400 m Kraul: Marlene Kahler (SVS-Schwimmen) 4:04,85 (WM-A-Limit) und Alexander Trampitsch (ASKÖ SC Steyr) 3:47,75 (WM-B-Limit)

100 m Delfin: Lena Kreundl (ASV Linz) 58,99 (WM-B-Limit) und Sascha Subarsky (SU Mödling) 51,95 (WM-B-Limit)

4x50 m Kraul: Damen ASV Linz 1:44,96 (Kreundl, Hechenbichler, Enkner, Kronlachner) und Tiroler Wassersportverein 1:30,62 (Grünberger, Bildstein, Zimmermann, Hufschmidt)