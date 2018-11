Handball: Leoben gewann spusu-Derby gegen Tabellenführer Graz

Graz (APA) - Tabellenführer HSG Graz hat am Freitag zum Auftakt der 11. Runde der spusu-Liga die dritte Saison-Niederlage kassiert. Die Grazer unterlagen im Derby bei der Union Leoben mit 25:33 (14:17). Die Obersteirer lagen von Beginn an voran und feierten dank starker Leistung nach dem Wechsel verdient ihren dritten Erfolg. Leoben blieb aber dennoch an neunter und vorletzter Stelle.

UHK Krems (14 Punkte) und Bregenz (13) haben am Samstag die Chance, mit Heimsiegen gegen Westwien bzw. Schlusslicht Linz an Graz (15) vorbeizuziehen.