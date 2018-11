Fußball: Esperance de Tunis gewann afrikanische Champions League

Tunis (APA/AFP) - Esperance de Tunis hat sich am Freitag zum dritten Mal den Titel in der afrikanischen Fußball-Champions-League gesichert. Die Tunesier gewannen das Finalrückspiel gegen Rekordsieger Al Ahly vor Heimpublikum 3:0. Das Hinspiel in Ägypten hatten sie 1:3 verloren.