Anschlag in Somalia: Zahl der Toten stieg auf 39

Mogadischu (APA/Reuters) - Die Zahl der Toten bei einem Selbstmordanschlag in Somalia ist auf 39 gestiegen. Weitere 40 Menschen seien bei dem Angriff auf das beliebte Hotel in der Hauptstadt Mogadischu vom Freitag verletzt worden, sagte ein Polizist am Samstag. Immer noch würden einige Menschen vermisst. Zwei Attentäter hatten sich mit ihren Autos in die Luft gesprengt.

Zudem detonierte auf einer belebten Straße in der Nähe des Hotels ein Sprengsatz, der in einem dreirädrigen Fahrzeug angebracht war. Zu dem Anschlag bekannte sich die Extremistenmiliz Al-Shabaab. Seit dem Sturz des Diktators Mohammed Siad Barre Anfang der 1990er Jahre kommt es in Somalia immer wieder zu Gewalt und Gesetzlosigkeit.