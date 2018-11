1918/2018 - Der Waffenstillstand von Compiegne

Compiegne (APA/dpa) - Die Gedenkstätte für den Waffenstillstand vom 11. November 1918 liegt abgelegen in einem Wald bei Compiegne in Nordfrankreich. Damals unterzeichneten der deutsche Politiker Matthias Erzberger und der französische Marschall Ferdinand Foch den Text in einem umgebauten Speisewagen. Der Waffenstillstand trat noch am selben Tag in Kraft.

In der Gedenkstätte rund 80 Kilometer nördlich von Paris gibt es eine riesige Platte mit der Inschrift: „Hier unterlag am 11. November 1918 der verbrecherische Hochmut des Deutschen Reiches, besiegt von den freien Völkern, die zu unterjochen es beansprucht hatte.“

Am 22. Juni 1940 wurde in Compiegne der Waffenstillstand zwischen Nazi-Deutschland und Frankreich von Diktator Adolf Hitler und Marschall Philippe Petain unterzeichnet. Der Eisenbahnwagen, den die deutschen Truppen 1940 als symbolische Kriegstrophäe mitnahmen, wurde fünf Jahre später in Thüringen bei einem amerikanischen Luftangriff zerstört.