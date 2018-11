Augsburg räumte Haus wegen akuter Einsturzgefahr

Augsburg (APA/dpa) - Wegen Einsturzgefahr hat die Stadt Augsburg in der Nacht zum Samstag kurzfristig ein größeres Wohnhaus in der Innenstadt räumen lassen. Wie ein Sprecher der Stadt in Bayern am Samstag sagte, seien 27 Bewohner in einem Hotel untergebracht worden. Das Gebäude ist im Besitz einer von der Stadt verwalteten Stiftung. Darin leben überwiegend pflegebedürftige Senioren.

Ein Gutachter hatte bei der Untersuchung des Hauses festgestellt, dass die Fundamente unterspült wurden. Ein plötzliches Zusammenbrechen tragender Wände sei möglich, hieß es. Der Experte meinte, dass die „unverzügliche Räumung“ des Gebäudes mit 29 Wohnungen und vier Geschäften notwendig sei. Die Stadtgemeinde hatte das Schreiben des Ingenieurbüros am Freitag erhalten und daraufhin sofort die Evakuierung angeordnet.