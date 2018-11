Pkw krachte im Bezirk Neunkirchen gegen Hydranten

Ternitz (APA) - Aus bisher unbekannter Ursache ist ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw in der Nacht auf Samstag in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) in Niederösterreich gegen einen Hydranten und eine Straßenlaterne geprallt und schließlich in einem Gartenzaun zum Stillstand gekommen. Der Lenker und sein 29-jähriger Beifahrer wurden verletzt, bestätigte die Polizei auf Anfrage einen „Bezirksblätter“-Bericht.

Die beiden Männer wurden ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Laut dem Medienbericht wurde der Hydrant durch den Anprall so stark beschädigt, dass Wasser austrat und die Straße flutete. Der Wasserleitungsverband Ternitz wurde demnach verständigt, um die Wasserzufuhr zu sperren.