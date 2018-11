Melania Trump von Brigitte Macron beim Elyseepalast empfangen

Paris (APA/dpa) - Die US-amerikanische First Lady Melania Trump ist vor den Feierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkrieges im Elyseepalast in Paris eingetroffen. Dort wurde sie am Samstagvormittag von der französischen Präsidentengattin Brigitte Macron empfangen.

Anschließend stand ein gemeinsames Mittagessen der Ehepaare Trump und Macron im Elyseepalast auf dem Programm. Kurz zuvor waren bereits US-Präsident Donald Trump und der französische Staatspräsident Emmanuel Macron zusammengekommen.

Insgesamt rund 60 Staats- und Regierungschefs werden am Wochenende in der französischen Hauptstadt erwartet, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der russische Präsident Wladimir Putin und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Höhepunkt wird am Sonntag eine große Gedenkfeier im Schatten des Pariser Triumphbogens sein.