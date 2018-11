NEOS: Österreichs Reaktion auf Asselborn-Kritik ist letztklassig

Wien (APA) - NEOS-Europasprecherin Claudia Gamon hat am Samstag die Reaktion von Vertretern der türkis-blauen Regierungsparteien auf kritische Worte von Luxemburgs Außenministers Jean Asselborn als „letztklassig“ bezeichnet. Es sei eines EU-Ratsvorsitzlandes „unwürdig“, wenn hochrangige Vertreter von ÖVP und FPÖ „patzig reagieren und den Außenminister eines EU-Landes als politisch bedeutungslos bezeichnen“.

„Die von ÖVP und FPÖ so gern strapazierte Behauptung, ein Brückenbauer in Europa zu sein, ist durch so eine Reaktion wieder einmal widerlegt worden“, stellte Gamon in einer Aussendung fest.

Asselborn übt laut einer Vorausmeldung des „profil“ in der Montagausgabe des Nachrichtenmagazins heftige Kritik an der ÖVP-FPÖ-Regierung. Mit der Ablehnung des UN-Migrationspaktes agierten Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) als „Handlanger“ von Ungarns rechtsnationalem Ministerpräsidenten Viktor Orban, argumentierte der 69-jährige Sozialdemokrat. Die österreichische Regierung wende sich damit von den Vereinten Nationen und dem Multilateralismus ab.

Zudem bemängelte der Luxemburger die Performance Österreichs bei der EU-Ratspräsidentschaft, die noch bis Jahresende dauert. „Ich habe noch nie eine EU-Ratspräsidentschaft erlebt, die ihren Fokus so stark nach nationalen Interessen richte wie die österreichische.“ Die europäische Migrationspolitik komme unter Österreich nicht voran.

ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer hatte daraufhin in einer Aussendung erklärt, Asselborn sei „mehrfach abgewählt und politisch längst bedeutungslos“. Der Generalsekretär und Delegationsleiter der FPÖ im EU-Parlament Harald Vilimsky wiederum bezeichnete Asselborn als „fanatischen Linken“, der sich europapolitisch seit Jahren „auf dem Holzweg“ befinde.

