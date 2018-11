1918/2018 - Serbien erinnert mit Armeemanöver an Weltkriegsende

Belgrad (APA/dpa) - Begleitet von neuen Spannungen mit der abtrünnigen Ex-Provinz Kosovo haben die serbischen Streitkräfte am Samstag ein großes Manöver abgehalten. „Niemand in der Region kann sich mit der serbischen Armee vergleichen“, erklärte der serbische Präsident Aleksandar Vucic bei einem Besuch der Übung auf dem Truppenübungsplatz Pasuljanske Livade bei Ravna Reka, 170 Kilometer südöstlich von Belgrad.

Das eintägige Manöver trug die Bezeichnung „Jahrhundert der Sieger“ und erinnerte an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. 8000 Soldaten, 100 Panzerfahrzeuge und mehrere MiG-Kampfjets nahmen daran teil. Beobachter sprachen von den größten Militärübungen der serbischen Armee seit Jahrzehnten.

Das ehemals serbische Kosovo hatte sich 2008 für unabhängig erklärt und wird heute fast ausschließlich von Albanern bewohnt. Serbien betrachtet aber den von mehr als 100 Ländern, darunter Deutschland, anerkannten Staat immer noch als Teil seines eigenen Territoriums.

Zuletzt stiegen die Spannungen zwischen Belgrad und Pristina, nachdem das Kosovo die Aufstellung einer eigenen Armee eingeleitet und neue Zölle für Waren aus Serbien eingeführt hatte. Die jüngste Runde der Verhandlungen zwischen Vucic und seinem kosovarischen Amtskollegen Hashim Thaci endete am vergangenen Donnerstag in Brüssel fast mit dem Abbruch des von der EU vermittelten Dialogs.

Im Ersten Weltkrieg hatte Serbien unter immensen militärischen und zivilen Opfern an der Seite der Entente gekämpft. Vucic, der in Serbien über alle wichtigen politischen Fragen entscheidet, nimmt - wie auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen und zahlreiche weitere Staatsoberhäuptern und Regierungschefs - an diesem Sonntag am „Weltkriegs-Gipfel“ in Paris teil, zu dem der französische Präsident Emmanuel Macron eingeladen hat.