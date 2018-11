Femen-Aktivistinnen gegen „Kriegsverbrecher“ bei Weltkriegsgedenken

Paris (APA/AFP) - Drei Aktivistinnen der Organisation Femen haben am Samstag in Paris gegen die Präsenz von „Kriegsverbrechern“ beim Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren protestiert. Mit nackten Brüsten, Blumenkränzen in den Haaren und gereckten Fäusten riefen sie am Triumphbogen: „Welcome war criminals!“ („Willkommen Kriegsverbrecher“).

Ihre Oberkörper waren mit dem Slogan: „Fake peacemakers, real dictators“ („Falsche Friedensmacher, wahre Diktatoren“) bemalt. Die Frauen trafen in der Früh mit dem Auto bei dem Denkmal ein, unter dem sich das Grab des unbekannten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg mit der ewigen Flamme befindet. Das Trio kletterte über die Absperrgitter zur Tribüne für die Gedenkveranstaltung. Zu der Zeremonie am Sonntag werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter US-Präsident Donald Trump, der russische Staatschef Wladimir Putin, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

„Sie sind gekommen, um Frieden zu feiern, aber sie predigen Krieg“, sagte eine 24-jährige Aktivistin. „Die meisten Staatschefs sind Diktatoren, die sich über Menschenrechte in ihren Ländern hinwegsetzen“, fügte sie hinzu, ohne Namen zu nennen. Die Polizei nahm die Frau und ihre beiden Femen-Mitstreiterinnen fest - unter den erstaunten Blicken chinesischer Touristen, die sich vor dem Wahrzeichen der Metropole fotografierten.