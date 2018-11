Fußball: Nordirlands Nationalteam wieder mit Lafferty

Belfast (APA) - Nordirlands Fußball-Nationalmannschaft kann im Testspiel am Donnerstag in Dublin gegen Irland und im Nations-League-Match am Sonntag in Belfast gegen Österreich wieder auf Kyle Lafferty setzen. Der Goalgetter wurde von Teamchef Michael O‘Neill für die letzten Länderspiele des Jahres in den Kader geholt, nachdem er für die Oktober-Partien - darunter auch das 0:1 in Wien - abgesagt hatte.

Lafferty habe sich für sein Verhalten entschuldigt, erklärte O‘Neill. „Jetzt ist es gut, dass er wieder zurück ist“, sagte der Coach über den 31-jährigen Glasgow-Rangers-Stürmer, der bei 20 Nationalteam-Toren hält. Neben Lafferty kehren auch Nial McGinn (Aberdeen), Jamie Ward (Charlton) und Gareth McAuley (Glasgow Rangers) in die Auswahl zurück. Dieses Trio hatte die vergangenen Partien verletzungsbedingt verpasst. Dafür fehlen Kult-Stürmer Will Grigg (Wigan) wegen einer Muskelblessur und Mittelfeldmann Oliver Norwood (Sheffield United) wegen einer Sperre.

Nordirland wartet in der Nations League nach drei Partien noch auf einen Punkt und hat keine Chance mehr auf den Gruppensieg. Allerdings könnte der EM-2016-Achtelfinalist noch Zweiter werden, sofern Österreich am Donnerstag daheim gegen Bosnien-Herzegowina verliert und die Nordiren danach in Belfast gegen das ÖFB-Team das 0:1 von Wien umdrehen.

Nordirlands 28-Mann-Kader für das Testspiel am Donnerstag in Dublin gegen Irland und am darauffolgenden Sonntag in Belfast gegen Österreich:

Tor: Michael McGovern (Norwich City), Trevor Carson (Motherwell), Bailey Peacock-Farrell (Leeds United), Conor Hazard (Celtic)

Abwehr: Aaron Hughes (Hearts), Gareth McAuley (Glasgow Rangers), Jonny Evans (Leicester City), Craig Cathcart (Watford), Conor McLaughlin (Millwall), Patrick McNair (Middlesbrough), Jamal Lewis (Norwich City), Michael Smith (Hearts), Tom Flanagan (Sunderland)

Mittelfeld: Steven Davis (Southampton), Niall McGinn (Aberdeen), Corry Evans (Blackburn Rovers), Shane Ferguson (Millwall), Stuart Dallas (Leeds United), George Saville (Middlesbrough), Jordan Jones (Kilmarnock), Gavin Whyte (Oxford United), Jordan Thompson (Blackpool)

Angriff: Kyle Lafferty (Glasgow Rangers), Josh Magennis (Bolton Wanderers), Jamie Ward (Charlton Athletic), Liam Boyce (Burton), Paul Smyth (Queens Park Rangers), Kyle Vassell (Rotherham United)