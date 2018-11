Tennis: Peya feiert bei ATP Finals Comeback nach fast drei Monaten

London (APA) - Am 17. August hat Alexander Peya sein bisher letztes Doppel-Match gespielt. Nun hat er sich an der Seite des Kroaten Nikola Mektic nach seiner Ellbogenverletzung eine der größten Bühnen im Tennis für sein Comeback ausgesucht. Bei den ATP Finals startet Peya am Sonntag (19.00 Uhr MEZ) gegen die als Nummer 2 gesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah in sein drittes Masters.

Das Antreten allein ist für den 38-jährigen Wiener schon ein Sieg. Die erstmals richtig „scharfen“ Trainings seit Monaten haben sich überraschend gut angefühlt, berichtete Peya am Samstag in London der APA - Austria Presse Agentur. „Momentan schaut es gut aus. Ich habe die letzten Trainingstage gut überstanden, der Ellbogen hält so weit. Ich bin sicher nicht 100 Prozent schmerzfrei, aber es ist sicher besser als erwartet.“

Doch abgesehen von der Verletzung ist freilich die fehlende Matchpraxis der österreichisch-kroatischen Paarung ein Manko. „Wir haben jetzt drei Monate nicht gespielt. Das habe ich gestern bei gespielten Punkten gemerkt, dass das ein bisserl eingerostet ist. Aber hier hat man auf jeden Fall drei Spiele, da kann man sich auch einspielen“, meinte Peya schmunzelnd.

Ein Duell mit dem zweiten Österreicher im Doppelbewerb der besten acht Teams des Jahres wäre frühestens im Halbfinale möglich. „Es ist angenehm, dass wir nicht in der gleichen Gruppe spielen“, sagte Peya über Oliver Marach/Mate Pavic. Und zollte dem Duo auch Respekt. „Die Saison, die die zwei gespielt haben: da kann man nur den Hut ziehen. Sie werden die Saison völlig zurecht als Nummer eins abschließen.“

Auch das zweite Duo mit ÖTV-Beteiligung ist nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Mate Pavic hatte sich ja in Paris eine Bauchmuskelverletzung zugezogen. „Die zwei Trainings waren okay, vom Service her ist es noch nicht hundertprozentig. Wir haben noch zwei Tage, was gut ist“, sagte Marach, der mit Pavic im Jänner Australian-Open-Sieger wurde und dann bei den French Open das Endspiel erreicht hatte. „Ich glaube, dass es passen wird.“ In der Eingangshalle der O2-Arena hängt übrigens das wohl größte Poster von Marach mit Pavic, dass er je von sich gesehen hat.

Die Gruppe „Knowle/Nestor“ beginnt seine Spiele am Montag. Für Marach ein „Wahnsinn“. „Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, die haben alle zusammengewürfelt, gegen die wir heuer alle verloren haben.“ Man wisse zwar, dass man als Nummer 1 gesetzt ist, aber das sage bei so einem Feld eben gar nichts. „Ich bin jetzt zum vierten Mal dabei und für mich ist es schon etwas Sensationelles“, meinte der 38-jährige Steirer, der die besondere Atmosphäre so gut es geht auch genießen will.

Das erste Ziel sei es, diese schwierige Gruppe zu überstehen. „Und dann ab dem Semifinale ist natürlich alles möglich“, so Marach. Das Einstellen des bisher besten Auftretens eines Österreichers überhaupt beim Masters, als Julian Knowle 2007 das Endspiel erreichte, sei noch weit entfernt. Um in diese Richtung zu kommen, wäre in der Wiederholung des French-Open-Endspiels gegen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA) eine gelungene Revanche jedenfalls ein guter Baustein.