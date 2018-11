Fußball: LASK beendete sieglose Serie 2 - Meinungen

Pasching (APA) - Meinungen nach LASK-Admira (5:1):

Oliver Glasner (LASK-Trainer): „Wir haben die Admira mit einer Dreierkette erwartet, deswegen war es unser Ziel, flach in die Spitze zu spielen. Das haben wir in der ersten Halbzeit zu wenig gemacht, außer beim Tor zum 1:0. In der zweiten Halbzeit ist die Admira besser ins Spiel gekommen, wir haben aber schnell das 2:0 gemacht. Kompliment an meinen Co-Trainer Michael Angerschmied für die einstudierte Eckballvariante. Wir haben das schon in Innsbruck erfolgreich umgesetzt, wo es jedoch als Abseits geahndet wurde. Wichtig war heute auch, dass wir wenig Standards zugelassen haben.“

Rainer Geyer (Admira-Trainer): „Was soll ich sagen, wir haben gegen eine selbstbewusste, eingespielte Mannschaft gespielt. Ich denke, dass wir bis zur 60. Minute auf Augenhöhe waren. Ich hatte ein gutes Gefühl nach der Pause, weil wir da eine gute Phase hatten, doch dann macht der LASK zwei Tore des Monats und nagelt den Ball von außerhalb des Strafraums ins Netz. Danach haben wir keine Kontrolle mehr bekommen, doch es bleibt dabei, wir haben nur ein Spiel verloren. Die Länderspielpause ist vielleicht wertvoll, weil dann der eine oder andere Spieler zurückkommt. Wir haben doch einige Verletzte.“