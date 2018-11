Handball: Krems vor Bregenz neuer Spitzenreiter

Wien (APA) - Krems hat die Führung in der spusu Handball-Liga übernommen. Die Niederösterreicher setzten sich am Samstag zu Hause gegen Westwien 30:26 (16:13) durch. Die Kremser führen die Tabelle nach der 11. Runde je einen Punkt vor Bregenz und Graz an. Bregenz hatte daheim mit Schlusslicht Linz beim 33:27 (19:13) keine Probleme. Der bisherige Spitzenreiter Graz war am Freitag Leoben 25:33 unterlegen.

Die Fivers Margareten und Hard ließen am Samstag ebenfalls Punkte liegen. Der Meister aus Wien erreichte in Ferlach ein 31:31 (17:16), der Vizechampion unterlag in Schwaz mit 19:21 (8:12).