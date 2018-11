Bratfett erhitzt: Wohnung brannte in Tirol

Volders (APA) - In einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Volders (Bezirk Hall in Tirol) ist es Samstagvormittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Eine 76-jährige Frau erhitzte in einem Topf Bratfett und verließ kurz die Küche. Als sie wieder zurückkam, brannte das Fett bereits. Der Frau gelang es nicht mehr, die Flammen einzudämmen. Ihr 38-jähriger Sohn löschte den Brand schließlich mit einem Feuerlöscher.

Der Sohn hatte den Feuerlöscher aus dem Stiegenhaus geholt. Die 76-Jährige, ihr Mann und der 38-Jährige wurden in das Krankenhaus Hall gebracht. Laut Polizei dürften sie aber unverletzt geblieben sein. In der Wohnung entstand erheblicher Sachschaden.