18-Jähriger im Grazer Stadtpark attackiert und im Gesicht verletzt

Graz/Leibnitz (APA) - Ein 18-Jähriger ist Samstagabend im Grazer Stadtpark überfallen und im Gesicht schwer verletzt worden. Er musste laut Polizei ins LKH Graz gebracht werden. Ein 26-Jähriger hat einen Überfall in der Grazer Schönaugasse angezeigt, in Leibnitz ist ein 21-Jähriger nach eigenen Angaben von drei Männern überfallen worden.

Wie der 18-Jährige angab, wurde er kurz nach 22.00 Uhr zunächst von einem unbekannten Täter im Grazer Stadtpark attackiert. Dabei ist ihm mit einem abgebrochenen Flaschenhals eine tiefe Schnittverletzung an der linken Wange zugefügt worden. Bei der Erstbefragung gab der gebürtige Afghane an, dass der Angreifer in Begleitung von fünf weiteren Männern war, die alle afghanischer Abstammung sein sollen. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter waren am Sonntag noch im Laufen.

Bereits am Samstagvormittag hat ein 26-Jähriger Grazer einen Überfall von drei Unbekannten in der Grazer Schönaugasse angezeigt. Einer der Männer habe ihm einen Faustschlag ins Gesicht versetzt, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde. Einer der Täter habe ihm dann das Mobiltelefon aus der hinteren Hosentasche gezogen. Nach Angaben des 26-Jährigen habe es sich um einen schlanken rund 185 Zentimeter großen Mann zwischen 20 und 26 Jahren und einen gleichaltrigen, etwa 165 Zentimeter schlanken Begleiter, sowie einen jüngeren rund 160 Zentimeter großen Burschen gehandelt. Sie dürften laut Angaben des Opfers ausländischer Abstammung sein.

Am Samstagnachmittag zeigte ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz an, vor einem Lokal überfallen worden zu sein. Als er im Außenbereich geraucht habe, seien drei Männer auf ihn zugekommen, die vom Raucher Geld gewechselt haben wollten. Beim Griff nach seiner Geldbörse, sei er mit Fußtritten zu Boden gestoßen und fixiert worden, wobei ihm die Brieftasche mit über 200 Euro entrissen worden sei. Eine Täterbeschreibung konnte der 21-Jährige nicht abgeben.