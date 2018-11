78-Jähriger bei Pirschgang in der Obersteiermark 70 Meter abgestürzt

Sölk (APA) - Bei einem Pirschgang am Berg ist ein 78-Jähriger Samstagnachmittag in der Obersteiermark rund 70 Meter abgestürzt und schwer verletzt worden. Sein Begleiter leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettungskräfte. Die Bergrettung konnte den Mann bergen. Er wurde in die Diakonissen-Klinik in Schladming eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Der 78-Jährige war mit einem weiteren Weidmann gegen 16.30 zwischen der Strickeralm und Karlscharte in der steirischen Sölk auf der Pirsch. Beim Abstieg ins Tal verlor der Pensionist das Gleichgewicht und stürzte laut Polizei über sehr steiles Gelände ab.