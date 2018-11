„Salome“ in der Grazer Oper: Blutige Party in der Nobelvilla

Graz (APA) - Eine moderne Villa, Videoprojektionen und eine Schau ins Innenleben der Protagonistin: Die „Salome“-Neuinszenierung von Florentine Klepper geriet am Samstag in Graz etwas bemüht in ihrem Bestreben, die Psyche der Titelheldin - ausgezeichnet gesungen von Johanni van Oostrum - auszuleuchten. Chefdirigentin Oksana Lyniv stürmte mit Elan und Lautstärke durch die Musik von Richard Strauss.

Bei Herodes findet eine Party in der Glasvilla statt, die Gäste tragen teilweise Masken und vergnügen sich mit leichtbekleideten Damen und allerlei Sex-Spielchen. Abendanzüge in schrillen Farben beherrschen das Bild, Security-Typen mit stets gezückten Pistolen sind dauerpräsent (Bühne: Martina Segna, Kostüme: Astrid Westerbarkey). Salome, neugierig und gelangweilt in einem, will auch ihren Spaß und versucht, sich mit dem eingesperrten Jochanaan zu vergnügen. Also wird der Mann herbeigezerrt, gibt den irren Prediger und bezahlt seine mangelnde Kooperation der aufdringlichen Lolita gegenüber schließlich mit dem Leben. Was beim Schleiertanz passiert, kann man nur ahnen, denn zu sehen sind nur Projektionen, die Salomes verwirrte Psyche, ihre Suche nach sich selbst, illustrieren, während sie sich offenbar auf die sexuellen Wünsche von Herodes einlässt.

Das Konzept ist nicht besonders originell, es funktioniert aber ganz gut. Salome muss in einem weißen Kleidchen, hässlichen rot-weißen Stiefeln und einem Schwall von verfilztem Blondhaar fast die Karikatur eines verzogenen Mädchens aus gutem Haus geben, während Jochanaan ein von Fanatismus verzerrter, wild herumfuchtelnder Gefangener ist. Die ruhige Stärke, die aus seiner Gelassenheit gegenüber der degenerierten Gesellschaft entstehen könnte, wurde hier weginszeniert. Salome kriecht schließlich zu seiner Leiche unter ein Tuch und holt sich von ihm endlich, was sie wollte, bleibt aber zerstört am Boden liegen. Ein Double erscheint und hat einen Salome-Kopf mit blonden Haaren in der Hand, damit auch der letzte Zuschauer versteht, wer hier das Opfer ist.

Es zeigte sich, das zur Schau gestellter Schrecken bei Weitem nicht an das heranreicht, was die Fantasie bewirken kann, sofern sie durch Andeutungen befeuert wird. Es ist alles sehr blutig, lässt aber letztlich kalt. Das lag möglicherweise auch an der Stabführung von Oksana Lyniv, die die Grausamkeit und den Wahnsinn mit den Grazer Philharmonikern sehr eindruckvoll musikalisch umsetzte, die Wärme und die großen, aufblühenden Bögen, die gerade im Gegensatz zur expressiven Schroffheit ihre Wirkung entfalten könnten, aber streckenweise etwas vernachlässigte.

Johanni van Oostrum konnte in der Titelrolle einen großen Erfolg verbuchen, sie gestaltete die Partie mit Hingabe, Spielfreude und schönem Sopran. Ein Herodes, wie man ihn sich nur wünschen kann, war Manuel von Senden. Absolut wortdeutlich und mit differenzierter Darstellung zeigte er die Bandbreite von Brutalität bis fast zärtlicher Annäherung, die ganz leicht ins Perverse kippen, unterlegte. Als Herodias stand ihm Iris Vermillion zur Seite, die großartig die Abgründe dieser Frau durchschimmern ließ. Thomas Gazheli in der Rolle des Jochanaan klang etwas polternd, er setzte eher auf Bedrohung und Wahnsinn als auf innere Stärke. Pavel Petrov ließ als Narraboth mit schönes Tenor aufhorchen. Für Strauss-Liebhaber ein interessanter Abend, der schon allein wegen der Titelheldin den Besuch lohnt.

(S E R V I C E - „Salome“ von Richard Strauss in der Grazer Oper. Musikalische Leitung: Oksana Lyniv, Inszenierung: Florentine Klepper, Bühne: Martina Segna, Kostüme: Adriana Westerbarkey. Mit: Johanni van Oostrum (Salome), Manuel von Senden (Herodes), Iris Vermillion (Herodias), Thomas Gazheli (Jochanaan), Pavel Petrov (Narraboth), Mareike Jankowski (Ein Page), Roman Pichler (1. Jude), Martin Fournier (2. Jude/Ein Sklave), Albert Memeti (3. Jude), Mario Lerchenberger (4. Jude), Martin Simonovski (5. Jude), Neven Crnic (1. Nazarener), Dariusz Perczak (2. Nazarener), David McShane (1. Soldat), Konstatin Sfiris (2. Soldat). http://www.oper-graz.com)