NEOS Niederösterreich kürten drei neue Landesvorstandsmitglieder

Tulln/St. Pölten (APA) - Die niederösterreichischen NEOS haben am Samstag in Tulln drei neue Landesvorstandsmitglieder gewählt. Neben Elmar Pittracher und Ulrich Mayer wird künftig Quereinsteigerin Sabine Pengl das pinke Landesteam verstärken, hieß es am Sonntag in einer Aussendung. Das frisch gekürte Trio soll die NEOS in den Wahlkampf für die Gemeinderatswahlen 2020 führen, wurde betont.

Antreten möchte man 2020 in „so vielen Gemeinden wie möglich“, hieß es auf APA-Anfrage seitens der NEOS. Eine genaue Anzahl wurde mit Verweis auf die aktuell laufende Aktion „Misch dich ein!“ nicht genannt. Im Rahmen dieser Herbstkampagne wollen die Pinken demnach „mit Bürgern ins Gespräch kommen und so viele wie möglich begeistern“. Die neuen Landesvorstandsmitglieder Pittracher und Mayer besitzen als Gemeinderäte in Bisamberg (Bezirk Korneuburg) bzw. Michelbach (Bezirk St. Pölten-Land) bereits Erfahrung auf kommunaler Ebene.

