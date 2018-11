Attacke mit Küchenbeil in Salzburg: Mutmaßlicher Täter festgenommen

Salzburg (APA) - Nach einer Attacke mit einem Küchenbeil in der Nacht auf Sonntag in einer Wohnung in Salzburg ist der mutmaßliche Täter festgenommen worden. Seine Opfer, zwei Mitbewohner, wurden verletzt in das Landeskrankenhaus eingeliefert. Das berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg in einer Presseaussendung.

Die Attacke erfolgte im Zuge eines Streites zwischen zwei afghanischen Staatsangehörigen, in dem es um Kochen und Putzen ging. Ein 22-Jähriger griff zu einem Fleischerbeil mit einer 17 Zentimeter langen Klinge und schlug auf den Kopf eines 21-jährigen Mitbewohners. Zwei Personen, die sich im Nebenraum aufhielten, trennten die beiden Kontrahenten. Dabei wurde auch weiterer Bewohner, ein 20-jähriger Afghane, verletzt.

Der Angreifer flüchtete aus der Wohnung. Die Polizei startete eine Fahndung und nahm ihn kurz danach fest, obwohl er sich dagegen wehrte. Die Beamten fanden bei ihm auch noch ein Klappmesser. Gegen ihn wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Salzburg überstellt.