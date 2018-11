Frau starb im Burgenland nach Messerstichen: 31-Jähriger geständig

Rohrbach (APA) - Ein 31-Jähriger, der am Samstag eine Pensionistin in Rohrbach (Bezirk Mattersburg) mit einem Messer so schwer verletzt hatte, dass diese im Spital verstarb, zeigte sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft Eisenstadt bei einer ersten polizeilichen Einvernahme am Sonntag geständig. Sprecherin Verena Strnad bestätigte auf APA-Anfrage zudem, dass das Opfer 75 Jahre alt war.

In welchem Verhältnis der Verdächtige und die Frau zu einander standen, war weiterhin unklar. Weitere Einvernahmen des Mannes sind laut Strnad geplant, eine Obduktion wurde angeordnet.