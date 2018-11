Suche nach vermisstem Deutschen auf Villacher Alpe erfolglos

Bad Bleiberg (APA) - Seit Ende Oktober wird in Kärnten nach einem vermissten deutschen Staatsbürger gesucht. Auch die vierte Suchaktion auf der Villacher Alpe nach dem 67-Jährigen am Samstag ist laut Mitteilung der Landespolizeidirektion Kärnten erfolglos geblieben. Vorläufig sei nicht geplant, weiter zu suchen, hieß es auf Anfrage gegenüber der APA.

Am 28. Oktober war dem Hüttenwirt vom Dobratsch ein seit Tagen abgestelltes Auto aufgefallen, das auf den 67-jährigen Deutschen angemeldet ist. Der Mann dürfte sich laut Polizei schon seit längerem in Österreich aufgehalten haben und wurde von seinen Angehörigen bis dahin auch nicht vermisst.

Eine erste Suche nach dem Autobesitzer am 29. Oktober durch die Bergrettung und Polizeihubschrauber musste wegen Schlechtwetter abgebrochen werden. Starkregen und Schnee behinderten die Aktion am folgenden Tag. Die dritte Suchaktion am 8. November verlief ebenso negativ wie die vorerst letzte am Samstag.

Zuletzt wurden nochmals sämtliche Wege und Steige zum Gipfel, aber auch die sehr steilen und schwer zugänglichen Bereiche abgesucht. 15 Männer der Bergrettung Villach, zehn Hundeführer der Rettungshundestaffel des Samariterbundes, sowie neun Mann der Alpinen Einsatztruppe fanden keine neuen Hinweise auf den Verbleib des Mannes.