Merkel traf UNO-Generalsekretär und Serbiens Regierungschef

Paris (APA/dpa) - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Rande des Friedens-Gipfels in Paris UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und Serbiens Präsident Aleksandar Vucic zu bilateralen Gesprächen getroffen. Themen des Gespräches mit Guterres waren unter anderem die Lage im Bürgerkriegsland Syrien, im Jemen und in Libyen, wie ein Regierungssprecher am Sonntag mitteilte.

Im Gespräch mit Vucic ging es um die Lage in der Region und um die Beziehungen zu Kosovo. Die seit Jahren laufenden Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo über die Normalisierung der Beziehungen drohten zuletzt zu scheitern. Eine Gesprächsrunde zwischen Vucic und seinem kosovarischen Kollegen Hashim Thaci am vergangenen Donnerstag in Brüssel brachte lediglich wechselseitige Schuldzuweisungen.

