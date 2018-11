1918/2018 - Schülerin las aus Buch von Remarque

Paris (APA/dpa) - Eine Schülerin hat bei der Pariser Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs Auszüge aus einem Roman des deutschen Soldaten und Schriftstellers Erich Maria Remarque vorgelesen. „Da stehen wir und sollten lachen und brüllen vor Vergnügen - und haben doch ein flaues Gefühl im Magen“, lautete einer der zitierten Sätze, die Remarque in zum Kriegsende in „Der Weg zurück“ geschrieben hatte.

Der 1898 geborene Remarque war 1917 nach nur sechs Monaten Ausbildung an die Westfront gekommen und dort schwer verwundet worden. Nach Kriegsende wurde er Schriftsteller und erlangte mit dem 1929 erschienenen Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ Weltruhm. Die am Sonntag in Paris vorgelesenen Sätze stammten aus der Fortsetzung des berühmten Werkes.

Remarque lebte bis zu seinem Tod am 25. September 1970 vor allem in den USA und in der Schweiz. Sein letzter Roman „Schatten im Paradies“ erschien 1971 im Jahr nach seinem Tod.