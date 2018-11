1918/2018 - Auftritt von Sängerin Kidjo mit Lied aus Westafrika

Paris (APA/dpa) - Die Sängerin Angelique Kidjo hat auf der Gedenkveranstaltung zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris gesungen. Das von ihr am Sonntag interpretierte Stück „Blewu“ wurde von der Musikerin Bella Bellow in der Sprache der Mina, einer Volksgruppe, die überwiegend in Togo und in Benin lebt, komponiert.

Kidjo stammt aus Benin an der Westküste Afrikas - das Land war ehemals eine französische Kolonie. Der Auftritt der Sängerin sollte auch eine Referenz an die Kolonialtruppen sein, die an den Kämpfen des Ersten Weltkriegs beteiligt waren. „Blewu“ stehe für eine friedliche Zukunft und Versöhnung, erklärte Kidjo nach Angaben des französischen Präsidentenpalasts über das Lied.