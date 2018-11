Anzeigenflut nach Verkehrskontrollen der Salzburger Polizei

Salzburg (APA) - Bei umfangreichen Verkehrskontrollen hat die Salzburger Polizei am Samstag im Flach- und im Tennengau sowie in der Landeshauptstadt zahlreiche Übertretungen festgestellt, wie sie in einer Presseaussendung am Sonntag mitteilte. Nun droht eine Anzeigenflut für die überführten Fahrzeuglenker.

In der Stadt Salzburg stoppten die Beamten einen 21-jähriger Halleiner mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Pkw, der zahlreiche technische Mängel aufwies. Außerdem waren die Kennzeichen eines anderen Fahrzeuges montiert und der Lenker besaß keinen Führerschein. Ein 27-jähriger Este fuhr ebenfalls ohne Lenkerberechtigung einen Firmen-Pkw. Ein 45-jähriger Italiener saß mit 0,88 Promille am Steuer seines Pkw. Zudem erwischten die Polizisten zwölf Fahrer beim Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung und fünf ohne angelegten Sicherheitsgurt.

Auf der Tauernautobahn (A10) und der Westautobahn (A1) stellte die Polizei insgesamt 131 Übertretungen fest. 33 waren zum Teil massiv schneller als erlaubt unterwegs, einer von ihnen mit Tempo 195. 98 Lenker von Pkw oder Lkw hielten den notwendigen Sicherheitsabstand nicht ein.