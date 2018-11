1918/2018 - Indien, Australien und Neuseeland gedachten Opfer

Neu-Delhi (APA/AFP) - Hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs haben Indien, Australien und Neuseeland ihrer mehr als 150.000 damals getöteten Landsleute gedacht. In den Hauptstädten Neu Delhi, Canberra und Wellington wohnten am Sonntag zahlreiche Menschen den Gedenkveranstaltungen bei. Die Regierungschefs der drei Commonwealth-Staaten erinnerten an die Opfer ihrer Länder.

„Das war ein Krieg, in den Indien nicht direkt verwickelt war, obwohl unsere Soldaten weltweit kämpften, nur für den Frieden“, schrieb Indiens Premierminister Narendra Modi auf Twitter. Ein schottischer Dudelsackspieler trat auf dem Kriegsgräberfriedhof in Neu Delhi auf, wo Blumen niedergelegt wurden. Die damalige britische Kolonie hatte 1,3 Millionen Soldaten in den Ersten Weltkrieg geschickt, von denen 74.000 nicht nach Hause zurückkehrten.

In Australien hatten sich mehr als 400.000 Menschen zum Kriegsdienst gemeldet, mehr als 300.000 waren im Ausland in Einsatz. Rund 62.000 Soldaten starben. „Für unser Morgen haben sie ihr Heute gegeben“, sagte Australiens Regierungschef Scott Morrison vor tausenden Menschen in Canberra.

Neuseeland gedachte seiner Weltkriegsopfer mit zwei Schweigeminuten um 11.00 Uhr - dem Zeitpunkt, an dem am 11. November 1918 der Waffenstillstand in Kraft trat. An der Uferpromenade von Wellington wurden hundert Salutschüsse abgegeben. Kirchenglocken läuteten, Rettungsdienste ließen ihre Sirenen und Schiffe ihre Signalhörner ertönen, Autos hupten.

Die Nachricht des Waffenstillstands habe 1918 eine „Welle spontanen Jubels“ ausgelöst und „Hoffnung“ nach Neuseeland gebracht, sagte Regierungschefin Jacinda Ardern bei einer Gedenkfeier am Kriegsdenkmal von Wellington. Mehr als 100.000 Neuseeländer hatten im Ersten Weltkrieg gekämpft und damit etwa jeder zehnte Einwohner damals. 18.300 von ihnen wurden getötet.