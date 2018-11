1918/2018 - Macron warnt vor Rückkehr „alter Dämonen“

Paris (APA) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat beim Pariser Weltkriegsgedenken vor einer Rückkehr „alter Dämonen“ in der internationalen Politik gewarnt und zu internationaler Zusammenarbeit aufgerufen. „Ich wünsche, dass wir an diesem Tag unser ewiges Versprechen erneuern, unsere Toten zu ehren, den Frieden über alles zu stellen - weil wir den Preis dafür kennen“, sagte Macron.

In seiner Rede vor knapp 70 Staats- und Regierungschefs erinnerte Macron an die Gräuel des Ersten Weltkrieges mit seinen Millionen Toten und äußerte sich auch kritisch über die damals - unter maßgeblichem Zutun Frankreichs - errichtete Nachkriegsordnung. „Der Krieg hat den Weg zum Frieden zerstört“, sagte Macron. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe Europa und die Welt die Lehren daraus gezogen, verwies er auf die Gründung der EU und der UNO.

„Die Europäische Union hat uns von unseren Bürgerkriegen befreit“, sagte Macron, der zugleich die deutsch-französische Freundschaft als „Grundfeste gemeinsamer Hoffnungen“ würdigte. Macron übte in diesem Zusammenhang scharfe Kritik am Nationalismus, der „ein Verrat am Patriotismus“ sei. „Es gibt alte Dämonen, die zurückkommen. Es droht, dass die Geschichte wieder ihren dunklen Weg nehmen könnte“, kritisierte er Isolationismus, Obskurantismus, Intoleranz sowie all jene „die Lügen verbreiten“.

Macron widmete sich über weite Teile der französischen Erinnerung an den Weltkrieg, dessen Erinnerung auf Schlachtfeldern und in nicht wiederaufgebauten Dörfern weiterlebe. Zugleich stellte er Frankreich als Land dar, das sich immer für moralische Werte eingesetzt habe, und sagte mit Blick auf den ehemaligen Kriegsgegner Deutschland. „Frankreich ehrt auch jene, die für andere Länder gestorben sind, jene, die in der Vergangenheit gegen uns gekämpft haben.“ An den Gräbern dieser Soldaten wolle man die Gewissheit erlangen, „dass eine bessere Welt möglich ist“.

Das Vermächtnis der Toten könne man nur ehren, indem man sich für Frieden einsetze. Denn der Kampf für Frieden sei der einzige, der sich lohne, betonte Macron, der zugleich einen optimistischen Zukunftsentwurf präsentierte. „Wenn wir es möchten, kann unsere Welt am Beginn einer neuen Ära stehen“, skizzierte Macron eine Welt vereint im Kampf gegen Klimawandel, Armut, Hunger, Ungleichheit und Ignoranz. „Wir haben diesen Kampf begonnen und wir können ihn gewinnen.“

Macrons Rede bildete den Höhepunkt der großen Gedenkfeier am Triumphbogen, die mit der Entzündung der ewigen Flamme zu den Klängen von Maurice Ravels „Bolero“ abgeschlossen wurde. Danach war ein Mittagessen im Elysee-Palast geplant, am Nachmittag wollte Macron die Staats- und Regierungschefs zum ersten Pariser Friedensforum bitten, während deren Ehepartner an einem Konzert der Wiener Philharmoniker in Schloss Versailles teilnehmen sollten.