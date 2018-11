Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Jois im Burgenland

Jois (APA) - In Jois (Bezirk Neusiedl am See) im Burgenland ist Sonntagfrüh ein Pkw aus bisher unbekannter Ursache gegen ein parkendes Fahrzeug gekracht. Bei der Kollision erlitten zwei der vier Insassen des fahrenden Autos Blessuren, teilte die Feuerwehr in einer Aussendung mit. Die beiden Verletzten wurde von der Rettung ins Krankenhaus transportiert.