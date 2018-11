Rumänischer Europaminister macht Rückzieher vom Rücktritt

Bukarest (APA) - Nach Berichten über seine Rücktrittsankündigung will der rumänische EU-Minister Victor Negrescu davon nichts mehr wissen. Er sei „höchst erstaunt“ über die Bestätigung seines Abgangs „durch Kabinettskollegen“, nachdem in den Medien „wie aus dem Nichts ein Gerücht“ über seinen Rücktritt aufgetaucht sei, teilte Negrescu am Sonntag per Facebook mit.

Am Samstagabend hatten Medien über den Rücktritt Negrescus berichtet. Tatsächlich hatte der 33-jährige Politiker der regierenden Postsozialisten (PSD) selbst sein offenbar am Freitagabend erfolgtes Rücktrittangebot nie ausdrücklich bestätigt, sondern stets weitere, „klärende“ Gespräche innerhalb der Regierungspartei und des Kabinetts unter Ministerpräsidentin Vasilica Viorica Dancila angedeutet.

Laut der rumänischen Presse, die sich auf regierungsnahe Quellen berief, soll es bei einer Kabinettssitzung am Freitagabend zu einem heftigen Schlagabtausch zwischen dem für die Planung der bevorstehenden EU-Ratspräsidentschaft Rumäniens zuständigen Europaminister und mehreren Kabinettskollegen, darunter Finanzminister Orlando Teodorovici (PSD), gekommen sein. Letzterer beeilte sich anschließend, den Medien Negrescus Abgang zu bestätigen, dem er überdies „politische Unreife“ vorwarf.

Negrescu wäre bereits der dritte Minister der Regierung Dancila gewesen, der innerhalb weniger Wochen seinen Hut nahm. Zuvor waren bereits der Forschungs- sowie der Bildungsminister zurückgetreten. Negrescus politische Zukunft dürfte in den kommenden Tagen geklärt werden, wenn eine von Ministerpräsidentin Dancila und PSD-Chef Liviu Dragnea schon seit September angekündigte große Regierungsumbildung ansteht. Als Ablösekanidaten gelten dabei laut rumänischen Medien bis zu zehn Minister.