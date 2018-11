Holzarbeiter in Tirol von Baum am Kopf getroffen

Kaunerberg (APA) - Ein 42 Jahre alter Holzarbeiter ist Samstagfrüh bei Holzschlägerarbeiten in Kaunerberg (Bezirk Landeck) in Tirol von einem Baum am Kopf getroffen und dabei verletzt worden. Der Rumäne wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ in das Krankenhaus nach Zams geflogen.

Der 42-Jährige schnitt gegen 9.30 Uhr zwei kleinere Bäume um. Einer der beiden blieb in den Ästen anderer Bäume hängen. Während der Arbeiter den ersten Baum entastete, löste sich der zweite durch den Wind aus den Ästen und fiel um. Dabei traf er den Rumänen am Kopf.