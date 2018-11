Australische Polizistin fasst Ladendieb in Würzburg

Würzburg (APA/dpa) - Eine australische Polizistin hat in Würzburg in Deutschland einen Ladendieb gefasst. Die Australierin hatte Samstagnachmittag zufällig beobachtet, wie ein Mann mit einem Sack Waren aus dem Hinterausgang eines Kaufhauses in der Würzburger Innenstadt flüchtete. Wie die Polizei mitteilte, nahm die Australierin, die sich privat in der deutschen Stadt aufhielt, die Verfolgung auf und stellte den Dieb.