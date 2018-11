1918/2018 - Macron beschwor mit flammendem Appell Weltfrieden

Paris (APA) - Im Beisein von rund 70 Staats- und Regierungschefs hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Paris vor Bedrohungen für den Frieden gewarnt. „Die alten Dämonen steigen wieder auf - bereit, ihr Werk von Chaos und Tod zu vollenden“, sagte Macron am Sonntag bei der Feier zum 100. Jahrestag des Waffenstillstands im Ersten Weltkrieg vor dem Triumphbogen.

Macron appellierte an die hochrangigen Gäste, für Frieden und eine bessere Welt zu kämpfen. Nur gemeinsam könnten die „Bedrohungen“ der heutigen Zeit gebannt werden, sagte Frankreichs Präsident. Als Beispiele nannte er den Klimawandel, Umweltschutz, Armut, Hunger, Krankheit und Ungleichheiten.

Marcon hatte die Staats- und Regierungschefs, darunter Bundespräsident Alexander Van der Bellen, zunächst im Elysee-Palast empfangen. Dann ließ er sie zusammen wie ein großes Fußballteam in zwei roten Autobussen zur Prachtstraße Champs Elysee fahren.

Beim Marsch zum „Arc de Triomphe“ waren die politischen Führer nebeneinander gelaufen - zwei Schwergewichte der internationalen Politik entzogen sich aber der Inszenierung: US-Präsident Donald Trump und der russische Staatschef Wladimir Putin, die es wie der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu vorzogen, ihre eigenen Wagenkolonnen zu verwenden. Wie es hieß, geschah dies aus Sicherheitsgründen.

Der US-Präsident traf erst Minuten, nachdem die Festgäste unter dem Triumphbogen Aufstellung genommen hatten, ein. Putin kam überhaupt als letzter Präsident. Beide stellten sich nicht hinten an, sondern postierten sich ins Zentrum - Trump an die Seite der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, Putin zwischen das Ehepaar Macron.

Macron übte scharfe Kritik am Nationalismus, der „ein Verrat am Patriotismus“ sei. „Es droht, dass die Geschichte wieder ihren dunklen Weg nehmen könnte“, kritisierte er Isolationismus, Obskurantismus, Intoleranz sowie all jene, „die Lügen verbreiten“. Es waren Worte, die womöglich direkt auf Trump gemünzt waren.

Der US-Präsident dürfte sich wohl auch seinen Teil gedacht haben, als es ausgerechnet bei seiner Fahrt zu einem Zwischenfall kam. Trotz der strengen Sicherheitsvorkehrungen durch die Polizei, die die Straßen rund um den Triumphbogen weiträumig abgeriegelt hatte, schaffte es eine Frau mit nacktem Oberkörper vor seinen Konvoi. Über ihren Brüsten stand das vom US-Präsidenten fest im politischen Sprachgebrauch verankerte Wort „Fake“, darunter „Peace“ und „Maker“. Der Slogan „Face Peace Maker“ ließe sich etwa als „falscher Friedenstifter“ übersetzen. Die Frau dürfte der Gruppe „Femen“ angehören.

Zum bis ins letzte Detail geplanten Programm gehörten etwa acht Schüler, die Augenzeugenberichte vom Waffenstillstandstag vortrugen. Macron hatte unter anderem auch den weltberühmten US-Geiger Yo-Yo Ma Johann Sebastian Bach spielen und die beninisch-französische Sängerin Angelique Kidjo eine Hommage an die Kriegsteilnehmer aus den Kolonien singen lassen.

Großes Lob für Macrons Initiative kam von Bundespräsident Van der Bellen. „Ich finde es schon wichtig, dieses Ereignis so zu begehen, und ich bin Präsident Macron dankbar, dass er dies in dieser Weise macht“, sagte er vor österreichischen Journalisten. „Dass so viele kommen, ist wichtig“. Ähnlich wie Macron nannte er das Erinnern angesichts der aktuellen internationalen Spannungen wichtiger denn je. „Gerade dann muss man sich erinnern, wohin der Nationalismus der 30er-Jahre geführt hat.“

Am Nachmittag wollte Macron die Staats- und Regierungschefs zum ersten Pariser Friedensforum bitten. Van der Bellen sagte unter Verweis auf das Weltwirtschaftsforum in Davos, dass es „auf verschiedenen Ebenen solche Meetings“ gebe. „Aber im Bereich der Friedenspolitik, der ausdrücklichen Fokussierung Frieden, fehlt so etwas eigentlich international. Ich hoffe, dass sich diese Idee bewährt.“ Die Ehepartner sollten unterdessen an einem Konzert der Wiener Philharmoniker in Schloss Versailles teilnehmen.