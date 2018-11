Mandarinen für Pilze - Südkorea und Nordkorea beschenken einander

Seoul/Pjöngjang (APA/dpa) - Als Gegengeschenk für zwei Tonnen Pilze vom nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un schickt das Präsidialamt in Südkorea 200 Tonnen Mandarinen in das Nachbarland. Die ersten Ladungen mit den Früchten von der südlichen Insel Jeju seien am Sonntag mit Frachtflugzeugen nach Nordkorea gebracht worden, teilte das Büro von Präsident Moon Jae-in mit.

Bis zum Montag sollen die Mandarinen in 20.000 Kisten nach Nordkorea transportiert werden. Derzeit sei Mandarinen-Saison und diese Früchte seien in Nordkorea eher seltener zu finden, hieß es.

Kim Jong-un hatte zum Abschluss eines Gipfeltreffens mit Moon im September in Pjöngjang Kiefernpilze geschickt, die in Südkorea sehr begehrt und teuer sind. Nach den starken Spannungen im vergangenen Jahr nähern sich beide koreanischen Staaten seit Beginn des heurigen Jahres wieder an. Moon und Kim haben sich seit April bereits dreimal getroffen und sich dabei unter anderem auf Schritte zur Entspannung und zur Zusammenarbeit geeinigt.