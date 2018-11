Notstandshilfe - SPÖ fordert Offenlegung der WIFO-Studie

Wien (APA) - Die SPÖ hat die Offenlegung der am Wochenende bekannt gewordenen WIFO-Studie über die Auswirkungen der geplanten Reform des Arbeitslosengeldes gefordert. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner verlangte zudem von der Regierung, von ihren Plänen, die „die Schwächsten in unserem Land“ treffen würden, sofort Abstand zu nehmen.

„Die Zahlen des WIFO legen nun erstmals offen, dass die von der Regierung geplante Abschaffung der Notstandshilfe 121.000 Arbeitslose, darunter 77 Prozent Österreicher betrifft. Das sind Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben. Sie bekommen durch den Wegfall der Notstandshilfe weniger Geld und weniger Pension. Wenn sich die Betroffenen durch harte Arbeit ein Eigenheim aufgebaut haben, wird darauf zugegriffen. Betroffen von dieser kalten Enteignung wären auch Menschen mit Behinderung oder schwerer Krankheit. So geht man mit den Schwächsten in unserem Land nicht um“, so Rendi-Wagner in einer Stellungnahme am Sonntag.

