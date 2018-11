Fußball: Bergamo beendete Siegesserie von Inter Mailand

Bergamo (APA/Reuters) - Der Lauf von Inter Mailand in der italienischen Fußball-Liga Serie A ist am Sonntag nach sieben Siegen in Serie jäh beendet worden. Auf regennassem Boden unterlagen die Mailander bei Atalanta Bergamo mit 1:4 (0:1). Inter bleibt damit mit 25 Zählern Dritter in der Tabelle hinter Juventus Turin (31) und SSC Napoli (28). Turin ist am Abend im Spitzenspiel beim Tabellenvierten AC Milan zu Gast.