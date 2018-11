Golf: Schwab verpasste als 41. in Südafrika das Europa-Tour-Finale

Sun City/RSA (APA) - Es wäre eine schöne Draufgabe nach der erfolgreichen ersten Saison auf der Golf-Europa-Tour gewesen. Doch Matthias Schwab musste sich nach einer schwächeren Runde am Samstag beim hochdotierten Turnier in Sun City (Südafrika/7,5 Mio. Dollar) mit dem 41. Platz begnügen und verpasste damit den Sprung in das 60-köpfige Feld beim lukrativen Tour-Finale in Dubai (8 Mio. Dollar) ab Donnerstag.

Dem 23-jährigen Steirer, der die Teilnahme an der Nedbank Challenge in Südafrika erst dank der jüngst starken Leistungen geschafft hatte, gelang am Sonntag auf dem Par-72-Kurs eine 71er-Runde. Mit insgesamt 290 Schlägen (2 über Par) fehlten ihm zumindest drei, um auch in Dubai mitspielen zu dürfen. Als 72. mit 619.606 Euro hätte Schwab im „Race to Dubai“ zur Final-Teilnahme mehr als 100.000 Euro mehr gebraucht.

Den Sieg sicherte sich der Engländer Lee Westwood. Dank einer 64er-Runde zum Abschluss fing der 45-Jährige mit dem Gesamtscore von 273 (71-69-69-64) den Spanier Sergio Garcia (64-71-71-70) noch ab und gewann mit drei Schlägen Vorsprung seinen 24. Titel auf der European Tour, den dritten in Sun City nach 2010 und 2011 und den ersten seit vier Jahren. „Ich werde alt, ich habe das für die alten Männer gemacht. Mit 45 weiß man nicht, was man noch erwarten darf“, sagte Westwood. Der Südafrikaner Louis Oosthuizen wurde mit 277 Schlägen (69-67-72-69) Dritter.

Ergebnisse Nedbank Challenge in Sun City (Südafrika/Europa-Tour, 2. Finalturnier, 7,5 Mio. Dollar/Par 72) - Endstand: 1. Lee Westwood (ENG) 273 (71-69-69-64) - 2. Sergio Garcia (ESP) 276 (64-71-71-70) - 3. Louis Oosthuizen (RSA) 277 (69-67-72-69). Weiter: 41. Matthias Schwab (AUT) 290 (72-71-76-71)