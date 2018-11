Ringen: AC Wals erster Bundesliga-Finalist

Wals (APA) - Titelverteidiger AC Wals hat sich am Samstag mit einem 28:26-Erfolg über KSV Götzis als erstes Team einen Finalplatz in der Ringer-Bundesliga gesichert. Der Gegner im ersten Finale am 1. Dezember in Vorarlberg wird am kommenden Samstag in Klaus zwischen Götzis und KSK Klaus ermittelt.