Parteilose Kandidaten bei Kommunalwahlen in der Slowakei gestärkt

Bratislava (APA/dpa) - Bei den Kommunalwahlen in der Slowakei haben am Samstag vor allem parteiunabhängige Kandidaten die größten Gewinne erzielt. Das zeigte die Veröffentlichung der inoffiziellen Endergebnisse am Sonntag.

Der erste Urnengang seit dem Mord eines Enthüllungsjournalisten und seiner Freundin im Februar und einem nach Massenprotesten erfolgten Regierungswechsel machte die politische Landschaft der Slowakei damit noch unübersichtlicher als bisher.

Die noch immer vom umstrittenen Ex-Premier Robert Fico geführten Sozialdemokraten (Sme) verloren ihre bisherige klare Dominanz, blieben aber dennoch stärkste Partei, weil auch die größten Oppositionsparteien Einbußen hinnehmen mussten. In den meisten Städten und Gemeinden gewannen Kandidaten, die entweder keiner Partei zuordenbar waren oder von breiten Bündnissen mehrerer kleiner und teils nicht einmal im Parlament vertretener Parteien unterstützt wurden.

Die Sozialdemokraten konnten in keiner einzigen der acht Regionalhauptstädte den Bürgermeistersitz erobern. In der Hauptstadt Bratislava hatten sie dafür nicht einmal einen eigenen Kandidaten nominiert. Der von Korruptionsvorwürfen erschütterten Partei half auch die in Umfragen ersichtliche Beliebtheit des neuen Regierungschefs Peter Pellegrini kaum. Er führt seit Frühjahr anstelle von Fico die Drei-Parteien-Koalition der Sozialdemokraten mit der rechtspopulistischen Slowakischen Nationalpartei (SNS) und der ungarisch-slowakischen Partei Most-Hid.