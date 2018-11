Pkw-Lenkerin fuhr auf der S1 in Niederösterreich gegen Baumaschine

Schwechat (APA) - Ein Lenkerin fuhr in der Nacht auf Sonntag auf der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) im Raum Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) mit ihrem Pkw gegen eine in einem gesperrten Bereich abgestellte Baumaschine. Die Frau wurde in ihrem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Wagen geborgen, berichtete die FF Schwechat-Rannersdorf auf ihrer Facebook-Seite.

Die Fahrerin des Pkw wurde durch den Aufprall verletzt. Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurde sie laut Feuerwehrangaben von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.