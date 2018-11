44-jähriger Tscheche verletzte sich bei Klettertour am Großglockner

Heiligenblut (APA) - Ein 44-jähriger Tscheche hat sich bei einer Klettertour am Großglockner am Samstag schwer verletzt. Der Bergsteiger stürzte beim Vorstieg in der Aschenbrennerroute rund 15 Meter ins Sicherungsseil und konnte den Aufstieg nicht mehr fortsetzen, berichtete die Polizei am Sonntag. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn anschließend ins Bezirkskrankenhaus Lienz.

Der Mann war bereits am Vortag mit vier Bergkollegen bis zur Biwakschachtel in der Nordwand aufgestiegen. In der Früh wollte die tschechische Bergsteigergruppe den Gipfel bezwingen, doch bereits gegen 6.30 Uhr stürzte der 44-Jährige ins Seil und verletzte sich das Sprunggelenk.

Der Verletzte wurde von seinen Kameraden zurück bis zur Biwakschachtel gebracht, wo sie einen Notruf absetzten. Weil der Rettungshubschrauber wegen des Nebels nicht bis zu der Notunterkunft fliegen konnte, stiegen die Retter das letzte Stück zu Fuß zum Verunglückten auf und leisteten Erste Hilfe. Unterhalb der Nebelgrenze erfolgte der Abtransport mit dem Rettungshubschrauber C7.