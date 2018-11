1918/2018 - Trump besuchte US-Soldatenfriedhof bei Paris

Paris (APA/dpa) - 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs hat US-Präsident Donald Trump den amerikanischen Soldatenfriedhof in Suresnes bei Paris besucht. Trump traf am Sonntagnachmittag an dem Friedhof ein, auf dem die sterblichen Überreste von Soldaten des Ersten und des Zweiten Weltkrieges liegen. Der Friedhof ist zugleich eine Gedenkstätte.

Am Vortag hatten der US-Präsident und First Lady Melania Trump den Besuch eines anderen US-Soldatenfriedhofs in Frankreich wegen schlechten Wetters abgesagt. Trump war dafür kritisiert worden. Auch am Sonntag regnete es.

Das Weiße Haus teilte mit, Trump wolle mit seinem Besuch in Suresnes die Amerikaner ehren, „die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben und gestorben sind“. In der Ansprache werde es außerdem um die Pflicht gehen, „sich an die Opfer derjenigen zu erinnern, die vor uns waren“.

Der US-Präsident hatte am Sonntagvormittag gemeinsam mit rund 70 anderen Staats- und Regierungschefs an den Gedenkfeierlichkeiten zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren am Triumphbogen in Paris teilgenommen, zu denen der französische Präsident Emmanuel Macron eingeladen hatte. Anschließend kamen die Gäste zu einem Mittagessen zusammen. Am Samstag hatte Trump Macron zu einem bilateralen Gespräch im Elyseepalast getroffen. Nach dem Besuch in Suresnes wollte der US-Präsident wieder nach Washington zurückfliegen.