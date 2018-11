1918/2018 - Sandporträts toter Soldaten an britischen Stränden

London (APA/dpa) - Riesige Porträts von Soldaten sind am Sonntag an Dutzenden britischen Stränden in den Sand gezeichnet worden, um zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren der Opfer zu gedenken. Der Filmemacher Danny Boyle, der die „Seiten der See“ genannten Kunstwerke an 32 Stränden inszenierte, sagte, er hoffe, dass die Porträts die Menschen an die „große Flut des Blutes“ erinnern.

Der Künstler („Slumdog Millionär“) begann mit den Zeichnungen, denen Fotografien als Grundlage dienten, als die erste Flut sich am Sonntag zurückzog. Durch die folgende Flut sollten die Sandbilder wieder verschwinden.

Das Konzept sei von Rudyard Kiplings Gedicht „My Boy Jack“ (Mein Junge Jack) aus dem Jahr 1916 inspiriert, sagte Boyle. Darin wartet eine Mutter während des Ersten Weltkriegs auf die Rückkehr ihres Sohnes und beobachtet hoffnungsvoll jede Flut.