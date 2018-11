Golf: Schwab verpasste als 41. in Südafrika 2 - Meinung

Sun City/RSA (APA) - Matthias Schwab startete am Schlusstag mit einem Birdie, verzeichnete danach zwei Schlagverluste, drehte aber sein Score mit einem Eagle an seinem elften Loch ins Positive. „Ich habe so wie immer versucht, zu pushen. Leider kam nicht mehr als eine 71er-Runde heraus“, erklärte der Rohrmooser. „Eine 68 heute hätte gereicht, um in Dubai aufteen zu können.“

Mit dem 72. Platz in der Saisonwertung könne er jedoch zufrieden sein, bilanzierte Schwab. Der Übergang in das neue Spieljahr auf der Europatour erfolgt für ihn nahtlos. Schon übernächste Woche geht es für Schwab beim Auftakt-Turnier in Hongkong weiter. Bernd Wiesberger hat sein Comeback nach einer Anfang Mai erlittenen Handgelenksverletzung für das Turnier auf Mauritius ab 30. November angekündigt.