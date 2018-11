Fußball: Hartberg setzte Siegeszug 2 - Meinungen

Mattersburg (APA) - Stimmen zum Spiel Mattersburg - Hartberg (1:2):

Klaus Schmidt (Trainer Mattersburg): „Wir haben die Chancen nicht genutzt. Hartberg hat viel mehr Geduld gezeigt. Durch ihre Qualität in der Offensive haben sie das Spiel dann gedreht. Von uns kamen keine zwingenden Chancen außer durch Standardsituationen. Hartberg hat sehr clever verteidigt.“

Andreas Gruber (Mattersburg-Spieler): „In der zweiten Halbzeit haben wir aufgrund von Eigenfehlern die Tore erhalten, in weiterer Folge sind wir dann angelaufen. Wir müssen uns einfach das Glück erarbeiten. In der Vergangenheit haben wir aber keine schlechten Spiele gemacht.“

Markus Schopp (Trainer Hartberg): „Wir haben ein spannendes Spiel gesehen. In der ersten Halbzeit waren wir nicht konkret genug. Mattersburg hat klare Chancen gehabt. In der Pause haben wir diese Dinge angesprochen, diese umgesetzt und aufgrund der zweiten Halbzeit verdient gewonnen. Es ist extrem erfreulich, was in den letzen Wochen passiert, jeder im Team trägt einen Teil dazu bei.“

Christoph Kröpfl (Kapitän Hartberg): „Die Serie ist unheimlich schön. Wir wollen natürlich, dass sie nicht aufhört.“