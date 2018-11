USA beenden Luftbetankung saudi-arabischer Jets für Jemen-Krieg

Hodeidah/Islamabad (APA/dpa/AFP) - Die von Saudi-Arabien geführte Militärkoalition will künftig auf US-Hilfe bei der Betankung ihrer Flugzeuge im Jemen-Krieg verzichten. Die staatliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA berichtete unter Berufung auf die Regierung, die Allianz habe ihre eigenen Fähigkeiten bei der Luftbetankung gesteigert und in Abstimmung mit den USA den Stopp der Unterstützung beantragt.

Nach dem Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat des Landes in Istanbul gerieten die USA wegen ihrer Hilfe noch stärker unter Beschuss. Washington unterstützt das Bündnis aber weitaus intensiver und liefert unter anderem Waffen an Saudi-Arabien und teilt militärische Geheimdiensterkenntnisse.

Die US-Regierung bestätigte die Angaben. Verteidigungsminister Jim Mattis erklärte, die USA unterstützten Riads Entscheidung

Im Jemen kämpfen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen gegen Truppen der ins Exil geflohenen Regierung. Seit 2014 steht Saudi-Arabien an der Spitze einer Koalition arabischer Staaten gegen die Milizen und bombardiert das Land aus der Luft.

Die Kämpfe um die strategische wichtige jemenitische Hafenstadt Hodeida gehen unterdessen weiter. Jemenitische Regierungstruppen rückten bei ihrer von Saudi-Arabien unterstützten Offensive zur Einnahme von Hodeida weiter vor. Am Sonntag lieferten sie sich heftige Straßenkämpfe mit den Houthi-Rebellen in einem Wohnviertel im Osten der strategisch wichtigen Stadt. Ein Armeevertreter sagte, es gehe darum, die Straßen von Rebellenkämpfern zu „säubern“.

Die regierungstreuen Soldaten drangen in der Früh in das Viertel ein und kämpften in der Nähe des Tourismuskomplexes Al Waha (Oase) gegen die Rebellen. Eine Anrainerin berichtete, drei Menschen des Viertels seien durch Granatensplitter verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Sie fügte hinzu: „Wir sind wirklich müde. Für uns gibt es keinerlei Sicherheit. Wir haben kein Geld. Diesmal kann keiner weg.“ Die Angreifer stießen auf heftigen Widerstand. Die Rebellen hatten laut Berichten von Anraienern Scharfschützen auf Dächern postiert. Außerdem schossen sie aus Panzern.

Eine örtliche Nothilfekoordinatorin der Organisation „Save the Children“ beschrieb die Lage in einer Mitteilung vom Samstag als dramatisch. Es gebe teilweise minütliche Luftangriffe. „Das ist die schlimmste Zeit für die Provinz Hodeida und vor allem für Hodeida Stadt.“ Auch die vielen Kinder in der Region würden leiden. Über Hodeida läuft ein Großteil der Nachschubwege für die Gebiete unter Houthi-Kontrolle im Norden des Jemen.

Am Donnerstag waren die von Kampfflugzeugen und Apache-Hubschraubern der von Saudi-Arabien angeführten Militärallianz unterstützten Einheiten erstmals ins Stadtgebiet von Hodeida vorgedrungen. Am Freitagabend nahmen sie das größte Krankenhaus der Stadt ein, das sich im Osten der am Roten Meer gelegenen Stadt befindet. Danach bewegten sich die regierungstreuen Truppen weiter in Richtung des Hafens vor. Dort werden die meisten Importe und internationalen Hilfslieferungen für den Jemen umgeschlagen. Scharfschützen der Rebellen und von ihnen gelegte Minen sowie ausgehobene Gräben hielten den Vorstoß immer wieder auf. Einer der Militärvertreter sagte, die Rebellen ließen „Granaten regnen“.

Die Houthis mussten indes eine schwere Niederlage im Propagandakrieg mit der arabischen Koalition einstecken: Ihr ehemaliger Informationsminister Abdel Salam Jaber lief zum Feind über und gab am Sonntag eine Pressekonferenz in Riad. Dort ließ er kein gutes Haar an den Aufständischen: „Die Milizen schicken im Namen der Religion Kinder in den Krieg“, sagte Jaber. Sie hätten „ihre letzten Tage“ erreicht. Die Militärallianz aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten forderte er auf, den Jemen von den Houthi-Kämpfern zu befreien. Diese kontrollieren weiterhin die Hauptstadt Sanaa und weite Teile im Westen und Norden des Landes. Ein Mann im Publikum warf einen Schuh auf den ehemaligen Minister - in der arabischen Welt ein Zeichen der tiefen Verachtung.

Im Jemen herrscht seit 2014 ein Krieg zwischen den vom Iran unterstützten schiitischen Houthi-Rebellen und den vom sunnitischen Saudi-Arabien und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd-Rabbu Mansour Hadi. Nach UNO-Angaben wurden bereits rund 10.000 Menschen getötet, unter ihnen tausende Zivilisten. Die Zahl der Verletzten gab die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit mehr als 56.000 angesichts zahlreicher ziviler Opfer bei Luftangriffen im Jemen war die internationale Kritik an dem von Saudi-Arabien geführten Militäreinsatz zuletzt stärker geworden. Die Vereinten Nationen hatten im Oktober gewarnt, dass im Jemen 14 Millionen Menschen vom Hunger bedroht seien, fast die Hälfte der Bevölkerung. Die UNO spricht von der schwersten humanitären Krise weltweit. Am Freitag kündigte das Welternährungsprogramm an, seine Lebensmittelhilfen verdoppeln zu wollen.