Radfahrer fand in der Südoststeiermark Mörsergranate

Feldbach (APA) - Ein Radfahrer hat am Sonntagnachmittag in der Südoststeiermark in einem Wald nahe Feldbach eine Mörsergranate entdeckt. Der Mann fand das Kriegsrelikt in der Nähe eines Waldweges und alarmierte die Polizei. Der Entminungsdienst barg die 25 bis 30 Zentimeter lange Granate und transportierte sie ab, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark.