Macron: Europa soll sich nicht von US-Waffen abhängig machen

Paris/Washington (APA/dpa) - Europa sollte nach den Worten von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron bei der Verteidigung eigenständiger werden und sich dabei nicht von US-Waffen abhängig machen. „Was ich nicht sehen möchte, sind europäische Länder, die ihr Verteidigungsbudget steigern, um (US-) amerikanische oder andere Waffen zu kaufen (...).“ Das sagte Macron dem US-Nachrichtensender CNN am Sonntag.

„Wenn wir unser Budget steigern, geht es darum, unsere Eigenständigkeit aufzubauen.“ Macron hatte US-Präsident Donald Trump am Samstag in Paris vor dem Weltkriegsgedenken getroffen. „Wir arbeiten sehr gut zusammen“, resümierte Macron nun auf Englisch in dem Interview. „Wir wissen, wo wir unterschiedlicher Meinung sind“, fuhr Macron mit Blick auf die Klimapolitik oder den Welthandel fort. „Ich bin ein Patriot“, sagte Macron. „Ich bin kein Nationalist.“ Trump hingegen hatte sich in den USA als Nationalisten bezeichnet.

Die beiden Staatschefs hatten sich nach dem Gespräch am Samstag versöhnlich gezeigt, nachdem Trump seinen Gastgeber zuvor scharf kritisiert hatte. Stein des Anstoßes war die von Macron ins Spiel gebrachte europäische Armee gewesen. „Vielleicht sollte Europa zuerst seinen gerechten Anteil an die Nato bezahlen, die die USA erheblich bezuschussen“, hatte Trump mitgeteilt. Macron sagte nun in dem CNN-Interview, er befürworte den Vorstoß für eine bessere Lastenteilung bei der Militärallianz.

