1918/2018 - Zitate zum Gedenken an den Ersten Weltkrieg

Paris/Wien (APA) - In Paris gedachten am Wochenende knapp 70 Staats- und Regierungschefs an die Gräuel des Ersten Weltkrieges. Im Folgenden eine Auswahl prägnanter Zitate:

„Gerade dann muss man sich erinnern, wohin der Nationalismus der 30er Jahre geführt hat.“

(Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Blick auf die Spannungen in der internationalen Politik)

„Die alten Dämonen steigen wieder auf - bereit, ihr Werk von Chaos und Tod zu vollenden.“

„Die Geschichte droht mitunter wieder ihren tragischen Lauf zu nehmen und unser Erbe des Friedens zu beschädigen, von dem wir annahmen, ihn endgültig mit dem Blut unserer Vorfahren besiegelt zu haben.“

„In diesen vier Jahren hat sich Europa fast umgebracht.“

„Patriotismus ist genau das Gegenteil von Nationalismus.“

„Lasst uns unsere Hoffnungen zusammennehmen anstatt uns unsere Ängste entgegenzuhalten.“

„Wir alle hier, die politisch Verantwortlichen, müssen an diesem 11. November 2018 vor unsern Völkern unsere wahrhaftige, unsere riesige Verantwortung bekräftigen, unseren Kindern die Welt zu übergeben, von der die Generationen zuvor geträumt haben.“

„Es lebe der Frieden zwischen den Völkern und den Staaten.“

(Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron)

„Das war eine furchtbare Welt und ein schweres Leben.“

(Eine Schülerin zitiert beim Weltkriegs-Gedenken aus einem Werk des deutschen Soldaten und Schriftstellers Erich Maria Remarque (1898-1970)).

„Geehrt, hier Seite an Seite zu gedenken, dankbar für Versöhnung, hoffnungsvoll für eine Zukunft in Frieden und Freundschaft. Frank-Walter Steinmeier.“

(Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem handschriftlichen Text am Kranz, den er am Sonntag am Ehrenmal im Zentrum Londons niederlegte)

„Wir teilen eine Geschichte, die gleichen Werte und ein gemeinsames Projekt. Lernen wir aus den Fehlern der Vergangenheit, um eine friedliche Zukunft aufzubauen.“

(Der spanische Regierungschef Pedro Sanchez, der in Paris dabei war, in einem Tweet am Sonntag)

„Die historischen Ereignisse des Ersten Weltkriegs sind eine ernste Warnung an alle.“

(Papst Franziskus zum Weltkriegs-Gedenken am Sonntag im Vatikan)